A scuola sarà vietato agli studenti maschi di tenere i capelli lunghi. Succede in Texas dove il Magnolia Independent School District (che segue circa 13mila giovani) ha già ricevuto numerose denunce.

La rivoluzione è cominciata quando un bambino di 9 anni si è rifiutato di tagliare la chioma. Il ragazzi è uno dei sette – di età compresa tra i 7 e i 17 anni - che hanno fatto causa al distretto scolastico parlando di “politica discriminatoria”.

Secondo il regolamento, i maschi non devono avere i capelli “più lunghi della parte inferiore del colletto della camicia, dell'orecchio e degli occhi”.

L'American Civil Liberties Union of Texas ha intentato la causa federale per conto degli studenti contro il Magnolia Independent School District poiché la punizione, si legge nei documenti, ha causato loro "un danno immenso e irreparabile".

Mentre Denis Meyers, portavoce del distretto, ha spiegato he i funzionari stanno considerando le lamentele dei genitori, ma ha difeso la decisione sottolineando che misure simili sono in vigore in circa la metà dei distretti scolastici pubblici del Texas.

