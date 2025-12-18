Visita a sorpresa di Papa Leone XIV in SenatoA Palazzo Madama il Santo Padre ha incontrato il presidente La Russa e scoperto il Bambinello nel presepe
Visita a sorpresa, oggi, di Papa Leone XIV in Senato.
Il pontefice si è recato a Palazzo Madama per una serie di incontri, a partire da quello con il
presidente Ignazio La Russa. «Accompagnato dal Segretario Generale del Senato, Federico Silvio Toniato, – ha spiegato la Santa Sede – nella Sala dello Schedario, dopo un breve saluto con i Vice Presidenti, i Questori e i Presidenti dei Gruppi del Senato, Leone XIV ha scoperto il velo posto sull'immagine del Bambino Gesù nel Presepe tradizionale».
Nel pomeriggio, il Santo Padre si è poi recato a Palazzo della Minerva per la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este.
La giornata di Prevost era iniziata alla nunziatura apostolica di via Po, dove il pontefice si è anche trattenuto anche a pranzo.
