Visita a sorpresa, oggi, di Papa Leone XIV in Senato.

Il pontefice si è recato a Palazzo Madama per una serie di incontri, a partire da quello con il

presidente Ignazio La Russa. «Accompagnato dal Segretario Generale del Senato, Federico Silvio Toniato, – ha spiegato la Santa Sede – nella Sala dello Schedario, dopo un breve saluto con i Vice Presidenti, i Questori e i Presidenti dei Gruppi del Senato, Leone XIV ha scoperto il velo posto sull'immagine del Bambino Gesù nel Presepe tradizionale».

Nel pomeriggio, il Santo Padre si è poi recato a Palazzo della Minerva per la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. 

La giornata di Prevost era iniziata alla nunziatura apostolica di via Po, dove il pontefice si è anche trattenuto anche a pranzo.

