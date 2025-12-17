Il Natale si avvicina, le vendite online fanno registrare il picco. Ma con loro aumentano anche i rischi di truffe e delusioni. Ecco alcuni consigli pratici per evitare inganni, basati su raccomandazioni della Polizia Postale e di esperti, e le regole Ue e italiane sui resi, per un acquisto sereno.

Evitare le Truffe: I 10 Consigli Essenziali

Le truffe online sfruttano l'impulso natalizio, con falsi siti che imitano brand famosi o offerte "troppo belle per essere vere". Ecco un decalogo ispirato alla Polizia Postale e ad associazioni consumatori:

Aggiorna software e browser: usa versioni recenti per proteggere da malware. Evita acquisti su dispositivi non sicuri.

Scegli siti affidabili: compra da piattaforme note come Amazon, eBay o siti ufficiali. Verifica la presenza di lucchetto HTTPS e recensioni autentiche.

Controlla il venditore: cerca Partita IVA, indirizzo fisico e contatti telefonici. Se assenti, diffida.

Evita Wi-Fi pubblici: non inserire dati sensibili su reti aperte; usa VPN se necessario.

Diffida di super sconti: offerte con sconti oltre il 70% spesso nascondono frodi. Confronta prezzi su più siti.

Usa app ufficiali: scarica solo da store verificati per evitare app fake.

Proteggi i pagamenti: preferisci carte di credito o PayPal per tracciabilità. Evita bonifici a sconosciuti.

Non cliccare link sospetti: ignora email o SMS con "offerte esclusive"; accedi direttamente al sito.

Controlla costi totali: verifica spese di spedizione e dogana prima del checkout.

Monitora consegne: scegli tracciamento e consegna assicurata per i pacchi natalizi.

Regole sui Resi: i diritti dei consumatori

In Italia le tutele per i consumatori sono state introdotte dalla Direttiva UE 2011/83 recepita nel Codice del Consumo (artt. 52-59): si può restituire il prodotto entro 14 giorni dal ricevimento, senza motivazione, per un rimborso completo (inclusi costi standard di spedizione). Il venditore deve informare chiaramente sul punto prima dell'acquisto; se non lo fa, il periodo si estende a 12 mesi.

Per esercitarlo:

Invia comunicazione scritta (email o modulo) entro il termine.

Restituisci la merce entro 14 giorni dalla notifica.

Il rimborso avviene entro 14 giorni dalla ricezione del reso, con lo stesso metodo di pagamento.

Eccezioni: Prodotti personalizzati, sigillati (es. cosmetici aperti), digitali scaricati o servizi già fruiti. Per difetti, vale la garanzia legale di 2 anni: il venditore ripara o sostituisce gratis.

Se il venditore è extra-UE, verificare le policy, ma le norme UE si applicano se opera in Italia.

(Unioneonline/E.Fr.)

