Nel 2024 in Italia circa 10 milioni di famiglie convivono con almeno un animale domestico: una quota pari al 37,7% del totale, in crescita rispetto al 36,2% registrato nel 2015. A fotografare il fenomeno è l’Istat, che evidenzia come oltre una famiglia su cinque (22,1%) possieda almeno un cane, mentre il 17,4% ospita uno o più gatti. Complessivamente, il 33,9% delle famiglie ha in casa un cane, un gatto o entrambi.

E nelle famiglie? Il 51,2% delle coppie con figli di 14 anni e più ospita in casa uno o più animali, seguite dal 48,8% delle famiglie monogenitore con figli di 14 anni e più. Ma intanto aumenta di 10 punti percentuali la quota di coppie senza figli con membri sotto i 65 anni che hanno animali domestici (dal 38% nel 2006 al 47,9% nel 2024). Sempre nel 2024 il 38,1% delle persone di 11 anni e più si prende cura di animali domestici, il 23,8% con assiduità (una o più volte alla settimana), il 14,3% più raramente. Centro e piccoli comuni guidano la classifica: il 42,7% delle famiglie del Centro accoglie animali in casa. Nei Comuni fino a 2mila abitanti si arriva quasi a una famiglia su due (47,7%).

L'Istat rileva nel contesto dell'Indagine multiscopo "I Cittadini e il Tempo libero" la presenza di animali domestici all'interno delle famiglie. I dati relativi al 2024 mostrano che in Italia oltre 10 milioni di famiglie, pari al 37,7% del totale, hanno almeno un animale domestico. Si stima che siano circa 25 milioni 500mila gli animali domestici nelle famiglie. Cani e gatti sono gli animali più presenti, circa il 33,9% delle famiglie ne ospita almeno uno. In particolare, il 22,1% delle famiglie ha uno o più cani mentre il 17,4% uno o più gatti. Il numero medio di cani per famiglia, tra quelle che ne possiedono, è pari a 1,3, mentre quello dei gatti è di 1,8. Nettamente inferiore è la quota di famiglie che possiede uno o più pesci (3,2%), mentre circa il 6% delle famiglie ha altre specie di animali domestici. Tra queste ultime, soprattutto uccelli (1,5% delle famiglie) e tartarughe (1,3%). Mentre tra il 2006 (36%) e il 2015 (36,2%) la quota di famiglie con animali domestici è rimasta stabile, tra il 2015 e il 2024 si assiste a una crescita pari a 1,5 punti percentuali.

A trainare la crescita sono soprattutto i cani, presenti nelle famiglie italiane in misura crescente: la quota passa dal 20,7% del 2006 al 22,1% nel 2024. Più contenuto l’aumento delle famiglie con gatti, salite dal 16,4% al 17,4%, mentre risulta in lieve calo la presenza di altri animali domestici, che nel 2024 riguarda l’8,1% delle famiglie.

