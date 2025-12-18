Blitz delle forze dell’ordine questa mattina all’alba al centro sociale Askatasuna di Torino, dove è in corso una perquisizione coordinata da polizia, carabinieri e guardia di finanza. A darne notizia sono stati gli stessi attivisti, che sui social hanno parlato della possibilità di uno sgombero dello stabile.

All’arrivo della Digos, all’interno dell’edificio sono stati trovati sei attivisti, presenti tra il quinto e il sesto piano. Una situazione che potrebbe entrare in contrasto con il patto di collaborazione sottoscritto con il Comune e il comitato di garanzia, che autorizza l’utilizzo esclusivo del piano terra per le attività del centro sociale.

L’operazione è tuttora in corso e l’area resta presidiata dalle forze dell’ordine. Nel frattempo, davanti allo stabile continuano a radunarsi altri attivisti, mentre cresce la tensione davanti alla possibilità dello sgombero dell’edificio.

