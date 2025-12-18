Scoperta choc in provincia di Udine, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri per gravi reati legati alla violazione della privacy e alla detenzione di materiale pedopornografico.

L’indagine è scattata lo scorso settembre dopo la denuncia di una donna che, controllando il telefono del convivente, aveva trovato fotografie delle proprie figlie ritratte nude.

Nonostante il tentativo dell’uomo di distruggere il cellulare prima dell’intervento dei militari, gli specialisti della sezione Cyber del Nucleo investigativo di Trieste sono riusciti a recuperare l’intero contenuto del dispositivo, dove hanno trovato numerose immagini delle minori, archiviate e catalogate. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri supporti informatici, tra cui telefoni e hard disk.

Nel corso degli accertamenti è emerso inoltre che l’indagato, elettricista e installatore di impianti di videosorveglianza, accedeva senza autorizzazione alle telecamere installate nelle abitazioni dei clienti, visualizzando e scaricando immagini da remoto. Per questo episodio è stato arrestato in flagranza per interferenze illecite nella vita privata.

L’analisi del materiale sequestrato ha infine rivelato un archivio di immagini delle figlie della convivente, anche minorenni, riprese con microtelecamere occultate in casa, in particolare nel bagno. Alla luce della gravità degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa.

