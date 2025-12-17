Il Viminale: «Rafforzati i controlli su cerimonie, concerti e mercatini di Natale»Riunito il Comitato per la sicurezza: «Vigilanza alta sull'estremismo antisionista»
Aumenta «l’attenzione verso i principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico, come cerimonie, concerti e mercatini, e ai contesti che richiedono particolare tutela».
In questo ambito «è stato deciso un rafforzamento dei dispositivi di controllo».
È quanto emerso dalla riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
«Resta alta», viene aggiunto, «la vigilanza sul rischio di estremismo, di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche online. Potenziato il monitoraggio del web e del dark web».
(Unioneonline)