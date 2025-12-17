Aumenta «l’attenzione verso i principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico, come cerimonie, concerti e mercatini, e ai contesti che richiedono particolare tutela».

In questo ambito «è stato deciso un rafforzamento dei dispositivi di controllo».

È quanto emerso dalla riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

«Resta alta»,  viene aggiunto, «la vigilanza sul rischio di estremismo, di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche online. Potenziato il monitoraggio del web e del dark web». 

