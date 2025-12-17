Dopo due settimane dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è in vigore da oggi la nuova legge sul reato di femminicidio. «Da oggi la violenza contro le donne sarà riconosciuta nella sua specificità. Con l'entrata in vigore del nuovo reato di femminicidio, ma anche degli ulteriori strumenti di tutela che questa legge introduce nell'ordinamento, l'Italia si conferma un modello per le altre Nazioni, come ha detto anche la relatrice Onu contro la violenza sulle donne». Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella.

«Ciò non significa ovviamente che - aggiunge - uccidere una donna sia più grave che uccidere un uomo. Significa maggiore specializzazione degli operatori, strumenti di prevenzione e repressione più mirati, e soprattutto una spinta importante per un profondo cambiamento culturale».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata