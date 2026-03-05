Due 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate. I quattro sono i presunti responsabili di un'aggressione avvenuta lo scorso 1 febbraio in via Salasco a Milano, vittime due ventenni di Chiavenna (Sondrio). I minorenni si trovano nel carcere minorile a causa della "spiccata disinvoltura" nell'uso della violenza e delle armi, nonché per la totale assenza di empatia.

Tre dei quattro hanno precedenti per rapina e lesioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo, per futili motivi una delle vittime è stata presa a pugni e quando l'amico l'ha difesa l'intero gruppo di minori ha rivolto la propria violenza contro di lui, accecandolo con lo spray urticante e sferrandogli due coltellate, una allo sterno e una alla testa.

Nonostante la vittima fosse ormai a terra, esanime, e stesse perdendo molto sangue, i 4 hanno continuato a infierire su di lui con calci e pugni. L'accoltellato è stato salvato dall'arrivo dei carabinieri, che ha messo tutti in fuga, e dai soccorsi, che hanno bloccato l'emorragia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata