Avrebbero sequestrato un uomo a scopo di estorsione, ritenendolo vincitore di somme di denaro alle slot machine utilizzando il cosiddetto "pesciolino", un oggetto metallico che consente di giocare e vincere senza dover inserire monete. Per questo motivo sei persone sono state arrestate dai carabinieri nel crotonese con l'accusa di sequestro di persona, estorsione e rapina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro.

I fatti risalgono al 29 gennaio dello scorso anno a Cirò Marina (Crotone). I sei, secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, avevano bloccato l'uomo, di origini campane, nel piazzale antistante ad un bar sulla Statale 106 e, dopo averlo percosso, lo avevano costretto ad entrare nel bagno dell'esercizio commerciale pretendendo il pagamento di 5.000 euro per riottenere la libertà.

Inoltre, gli indagati, a vario titolo, con violenza e minacce di morte, si sarebbero impossessati del portafogli della vittima contenente 620 euro, nonché della sua autovettura e della somma ulteriore di 1.800 euro. Ai sei, gli investigatori sono giunti attraverso sopralluoghi, informazioni raccolte da persone informate sui fatti e individuazioni fotografiche. Nella fase esecutiva, i carabinieri di Cirò Marina sono stati coadiuvati da personale delle Compagnie di Crotone e Petilia Policastro, nonché dal Nucleo cinofili di Vibo Valentia.

(Unioneonline)

