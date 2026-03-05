la sentenza
Violenza sessuale su una bimba undicenne: 14 anni di carcere a Massimiliano MulasIl 45enne di origine sarda condannato per l’aggressione avvenuta a Mestre nel 2025. È detenuto nel carcere di Gorizia
Quattordici anni di carcere. Questa la condanna inflitta a Venezia con rito abbreviato a Massimiliano Mulas, il 45enne di origini sarde accusato di aver violentato, a Mestre nell’aprile 2025, una ragazzina di 11 anni.
La giudice Benedetta Vitolo ha anche riconosciuto una provvisionale alle vittime - la giovane e i due genitori - di 100mila euro.
Mulas, detenuto a Gorizia, era già stato accusato in passato di episodi analoghi.
