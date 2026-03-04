Forte scossa di terremoto poco dopo le 7.05 a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. Magnitudo provvisoria secondo le stime dell'Ingv è tra 4,1 e 4,6.

Una localizzazione automatica dell'Ingv, in fase di ulteriore verifica, stima che il terremoto sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l'ipocentro del sisma sull'Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. L'evento oltre che nel Catanese, è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano.

Fortunatamente non sono stati registrati danni a cose e persone ma le scuole, per garantire una maggiore sicurezza, resteranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Enrico Trantino spiegando che le lezioni sono sospese oggi a scopo precauzionale per consentire sopralluoghi alle strutture che ospitano le scuole. Analoga iniziativa è stata adottata in diversi comuni della provincia.

(Unioneonline)

