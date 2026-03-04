«Il ministro Crosetto ha detto due giorni fa in un'aula del Parlamento che aveva necessità di concedersi qualche giorno di ferie con la famiglia. Per questo ha usato un volo commerciale per andare a Dubai».

Così il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, alla presentazione della relazione annuale dell'intelligence, sulla presenza di Crosetto a Dubai, dove è rimasto bloccato a causa dell’attacco di Usa e Israele all’Iran, non comunicato preventivamente agli alleati.

Le agenzie, ha aggiunto, «non monitorano i viaggi privati dei ministri, la legge 124 vieta l'attività di controllo su una serie di persone tra cui esponenti politici. Quello che importa è che l'operatività del ministro non è mai venuta meno».

