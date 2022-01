"Non portate i bimbi a fare la vaccinazione anti-Covid a digiuno”.

E’ l’avviso lanciato ai genitori da Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia.

"Per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche, la Lombardia è sicuramente la locomotiva d’Italia, vacciniamo di fatto oltre il 20% dei bimbi che si vaccinano nel Paese”, ha detto a margine della visita all’hub della Fiera di Milano, dedicato proprio alle inoculazioni pediatriche.

C’è grande affluenza al centro, “nonostante sia domenica oggi verranno vaccinati oltre 3mila bambini, numeri importanti”, ha aggiunto sottolineando “l’importante partecipazione dei genitori, spesso quando portano i figli vacciniamo anche loro con la terza dose”.

Infine, “una piccola annotazione” per i genitori. “Spesso le mamme portano i bambini a digiuno. Questo è un errore, perché ogni tanto un rischio di ipoglicemia c’è, derivante non dal vaccino ma dal digiuno. Per il resto la vaccinazione è assolutamente sicura”.

(Unioneonline/L)

