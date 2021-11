Potrebbero partire già da lunedì le vaccinazioni per i bambini in Italia.

Lo ha detto il presidente dell’Aifa Giorgio Palù a SkyTg24: “Tra oggi e domani è possibile che Ema anticipi rispetto a fine novembre la decisione sul vaccino per la fascia 5-11 anni e se l’autorità regolatoria europea si esprime tra oggi, domani e dopodomani è molto verosimile avere in Italia il via libera lunedì prossimo”.

Per i bambini, spiega Palù, “il quadro sta cambiando e il rischio dell’infezione sta diventando molto superiore al rischio del vaccino”.

"Se prima, con la variante Alfa, il 2% dei bimbi contraeva l’infezione, oggi stiamo arrivando al 25-30%. I dati dell’epidemia ci dicono che la categoria da 4 a 11 anni presenza la maggior incidenza. Ci sono bimbi ricoverati che non hanno patologie concomitanti e bambini che sviluppano una sindrome infiammatoria multisistemica, che coinvolge vari organi”.

Sulla situazione della pandemia in Italia, dati non allarmanti: “Guardando i numeri c’è una crescita del contagio, ma non è un contagio ad andamento esponenziale come era l’anno scorso ma ad andamento lineare”.

Il super Green pass “è una misura di tutela, perché chi frequenta dei ritrovi per piacere o per attività ludiche mette a rischio gli altri se non è vaccinato”. Secondo Palù inoltre dovrebbero vaccinarsi forze dell’ordine e personale della Pa, categorie per cui andrebbe introdotto l’obbligo.

