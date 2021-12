Una donna di 61 anni è stata urtata da un treno mentre, in stazione, cercava di attraversare i binari. È questa la prima ricostruzione della tragedia costata la vita a Giuseppina Camussi.

L’incidente si è verificato intorno alle 17 di oggi pomeriggio alla stazione di Sartirana Lomellina, in provincia di Pavia. La donna non è morta sul colpo ma è rimasta gravemente ferita. Subito soccorsa, a nulla sono serviti i tentativi di salvarla attraverso la rianimazione messa in atto dai sanitari del 118. È stato anche chiesto l’intervento di due elicotteri, di Brescia e Alessandria, ma entrambi non erano disponibili per motivi tecnici.

Gli accertamenti vengono svolti dalla Polfer.

