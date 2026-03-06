Uccise il figlio per difendere la moglie: condannato a 11 anniLa sentenza nei confronti di Edoardo Borghini, accusato di omicidio. Riconosciute le attenuanti generiche e la provocazione, la Procura aveva chiesto 22 anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio del figlio Nicolò, ucciso il 19 gennaio 2025 con due colpi di fucile al culmine di una lite famigliare nella abitazione di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola).
Per il 64enne la procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione. Edoardo Borghini avrebbe ucciso il figlio per difendere la moglie da un’aggressione. Le motivazioni della sentenza saranno depositate in quindici giorni.
(Unioneonline)