Allarme bomba al Tribunale di Milano. Nella mattinata di venerdì la Polizia e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare al palazzo di giustizia di corso di Porta Vittoria in seguito a una telefonata (ma sembra che siano state più di una le chiamate) dove una voce con accento straniero annunciava la presenza nell’edificio di un ordigno.

Il personale e le persone presenti sono quindi state fatte uscire e le forze dell’ordine hanno avviato i controlli.

Le telefonate sono arrivate in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno subito attivato subito il piano di emergenza.

Sospese tutte le udienze in programma.

