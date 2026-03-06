«C’è una bomba»: evacuato il Tribunale di MilanoIl palazzo di giustizia del capoluogo lombardo è stato sgomberato dopo una serie di telefonate anonime
Allarme bomba al Tribunale di Milano. Nella mattinata di venerdì la Polizia e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare al palazzo di giustizia di corso di Porta Vittoria in seguito a una telefonata (ma sembra che siano state più di una le chiamate) dove una voce con accento straniero annunciava la presenza nell’edificio di un ordigno.
Il personale e le persone presenti sono quindi state fatte uscire e le forze dell’ordine hanno avviato i controlli.
Le telefonate sono arrivate in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno subito attivato subito il piano di emergenza.
Sospese tutte le udienze in programma.
(Unioneonline)