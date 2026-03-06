Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei “bambini del bosco” dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli. Lo stesso tribunale ha stabilito la separazione dei bambini. Lo ha confermato l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia in occasione della perizia psicologica disposta sui piccoli.

«C'è un'ordinanza di un tribunale - spiega Fiammella - che ha una sensibilità talmente alta che ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre».

Una decisione «che ci terrorizza»: con queste parole Marina Aiello, una delle psicologhe che compone il team dei periti della “famiglia del bosco”, da mesi al centro delle cronache nazionali, ha commentato la decisione del tribunale dei minorenni dell'Aquila. «Non ho ancora parlato con i genitori - ha detto Aiello -, ma mi auguro di poterlo fare, questa è la mia speranza. Si tratta di uno sconvolgimento che ha determinato un'escalation di gravità enorme e assurda».

Dal canto proprio, la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni esprime la sua «contrarietà» al trasferimento dei bambini senza la madre e chiede che la decisione «venga sospesa» in attesa di «un ulteriore approfondimento medico indipendente».

(Unioneonline)

