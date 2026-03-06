Camion della frutta semina banconote per strada: gli automobilisti si fermano per raccoglierle, caos trafficoPioggia di banconote sul selciato, il conducente del mezzo non si è accorto di nulla e si è allontanato
Non hanno creduto ai propri occhi gli automobilisti che questa mattina, lungo la circonvallazione Sud di Squinzano, in provincia di Lecce, si sono accorti della presenza di numerose banconote sull'asfalto.
Si trattava soprattutto di banconote da cinque euro cadute da un camion adibito alla vendita di frutta e verdura, il cui conducente, non accorgendosi di nulla, ha continuato la sua marcia senza fermarsi.
Si è presto formata una lunga coda di automobilisti che si sono fermati per raccogliere il denaro. Nel pomeriggio c'era ancora chi cercava qualche banconota.
Del camionista distratto nessuna traccia.
