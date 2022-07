È un vero e proprio giallo l’omicidio avvenuto a Malnate, nel Varesotto, dove la 73enne Carmela Fabozzi è stata uccisa a sprangate probabilmente nella giornata di venerdì.

I primi dubbi verranno chiariti dall’autopsia che sarà disposta domani, un approfondito esame medico legale potrà chiarire l’ora e le modalità del decesso, oltre ad escludere un’eventuale violenza carnale.

Le indagini del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Varese si concentrano sulle relazioni della donna e sulle sue ultime ore di vita.

Il suo telefonino non è stato ancora ritrovato, oggi gli investigatori effettueranno un altro sopralluogo nell’abitazione. E proseguono le convocazioni per tutti coloro che hanno avuto contatti con la donna negli ultimi mesi, inclusi i vicini di casa e la ex moglie del figlio che ha trovato il cadavere.

Il corpo della donna giaceva in un lago di sangue nel salotto di casa. La porta era aperta e non c’erano segni di scasso ragion per cui si ipotizza che l’anziana – persona molto riservata – abbia aperto la porta al suo assassino. E che quindi lo conoscesse. Non si esclude neanche l’ipotesi della rapina, anche se la casa non è stata messa a soqquadro e a un primo sopralluogo pare che nulla sia sparito.

(Unioneonline/L)

