Bassano del Grappa
25 agosto 2025 alle 21:25
Prof di liceo si rifiuta di dare sigaretta a un giovane: accoltellato in stradaPer l’uomo un delicato intervento chirurgico: la lama del coltello gli è stata conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale
Un docente di liceo è stato accoltellato alla schiena per strada da un giovane. È accaduto Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dopo che l’uomo aveva rifiutato di offrirgli una sigaretta.
Il docente, 62 anni, si trova ora in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. La lama del coltello gli è stata conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale.
Sono in corso le ricerche dell'aggressore.
