Ha alzato troppo il gomito e, quando un agente della sicurezza privata glielo ha fatto notare, ha reagito mordendolo ad un braccio. È successo alla sagra di Canedole, frazione del Comune di Roverbella, ma i carabinieri ne hanno dato notizia soltanto oggi. Una donna di 42 anni, residente a Mantova e in evidente stato di ubriachezza, è stata notata dagli organizzatori aggirarsi per gli stand con fare molesto.

Subito hanno richiesto l'intervento del personale di sicurezza per tenerla sott'occhio ed evitare che disturbasse le persone. Un addetto alla security di 58 anni, avendo notato che la donna molestava gli avventori e pretendeva di bere ancora, le si è avvinato per invitarla ad allontanarsi. La donna ha reagito con violenza mordendo ad un bracco l'uomo.

Un morso violento tanto che un dente è rimasto conficcato nella carne. Il vigilante è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Mantova dove, dopo la medicazione, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

La donna è stata denunciata per lesioni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata