Un violento nubifragio si è abbattuto su Rimini e sulla Romagna, causando danni, disagi e ritardi ai trasporti.

A causa delle raffiche di vento fino a 100 km orari, diversi pini sono caduti sulle auto in sosta a Milano Marittima, la nota località del Ravennate. A causa degli alberi alcune zone sono rimaste irraggiungibili, con decine gli interventi dei vigili del fuoco. Sono stati risolti alcuni problemi di fughe gas segnalati, ma non risultano persone coinvolte.

A causa di un albero caduto sui binari per il maltempo, i vigili del fuoco, con Rfi, hanno anche evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna. Anche nella zona Rimini decine gli interventi del 115, con squadre di emergenza al lavoro anche dal comando di Forlì-Cesena.

