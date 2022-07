Una donna di 73 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Malnate, nel Varesotto, probabilmente uccisa a sprangate.

Il cadavere di Carmela Fabozzi è stato scoperto ieri in tarda serata dal figlio, che ha subito lanciato l’allarme: sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia di Varese.

L’anziana aveva segni di aggressione sul corpo, quindi i militari dell’Arma indagano per omicidio.

Inizialmente si è ipotizzato che la ferita potesse essere l’esito di una caduta, un incidente domestico. Poi gli accertamenti del medico legale hanno evidenziato che la donna è stata ripetutamente colpita con un oggetto contundente, molto probabilmente una spranga.

Non sono emersi segni di colluttazione, la casa era in ordine e non ci sono segni di scasso, la porta d’ingresso era chiusa a chiave. A un primo sopralluogo pare che nulla sia stato rubato dall’abitazione.

