Momenti di terrore all’ospedale Apuana di Massa, dove un paziente psichiatrico ha sottratto la pistola a una guardia giurata del pronto soccorso ed è stato bloccato appeena prima che potesse sparare.

È avvenuto la notte scorsa quando nel reparto d’emergenza c'erano almeno 20 persone.

Secondo quanto si è appreso, il paziente è un 34enne che doveva sottoporsi ad una visita. Quando ha rubato l'arma alla guardia giurata, i sanitari sono riusciti a mettere in sicurezza i pazienti e a chiamare la polizia.

Nel frattempo il vigilante e un collega, che erano lì come pazienti, sono riusciti a neutralizzare il 34enne e a riprendere l'arma.

