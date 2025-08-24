Ragazzi fingono di gettarsi sotto le auto, uno viene travolto: è graveLa folle sfida a Gardone Riviera. Il ferito è un 27enne. Ad aprile un episodio analogo in provincia di Sassari
Un gioco pericoloso messo in scena da un gruppo di ragazzi poco più che ventenni si è trasformato in un grave incidente la scorsa notte a Gardone Riviera, lungo la strada Gardesana in provincia di Brescia. Intorno alle 2.30, all'altezza dell'hotel Monte Baldo, alcuni giovani hanno iniziato a simulare il tentativo di gettarsi sotto le auto in transito.
Durante la "sfida", un ragazzo irlandese del 1998 è stato realmente investito da un veicolo. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita.
Lo scorso aprile un’analoga, folle “sfida” – già segnalata in diverse regioni italiane - era andata in scena a Sorso, dove alcuni ragazzini di 11 e 12 anni si erano sdraiati sulla carreggiata, spostandosi all’ultimo momento in attesa delle auto. Nessuno di loro era rimasto ferito, ma l’episodio aveva destato grande preoccupazione tra i residenti che avevano assistito alla scena.
(Unioneonline)