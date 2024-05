Orrore a Pavia, dove il cadavere di un 36enne è stato trovato questa mattina in strada da un passante.

Lo sconcertante ritrovamento in viale Cremona, in una zona periferica della città.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con il corpo trasportato all'istituto di Medicina Legale dell'Università locale.

Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe stato ucciso da un amico, in queste ore interrogato dai carabinieri cui avrebbe già confessato il delitto, in un appartamento poco distante, con il cadavere poi trascinato e abbandonato in strada.

L'omicidio sarebbe accaduto al culmine di una lite.

