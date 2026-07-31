È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultraottantenne trovata morta stamani nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di borgo Venezia. Lo apprende l'ANSA.

L'uomo, 52 anni, è negli uffici della questura di Verona. Sul posto ci sono la squadra Mobile e la Polizia Scientifica in attesa del magistrato. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa.

Alcuni testimoni hanno riferito di avere sentito urla provenire dall'appartamento e in seguito sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno prelevato l'uomo.

(Unioneonline)

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