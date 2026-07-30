Tragedia a Messina. Sono almeno sei i dispersi dopo il crollo di una palazzina di due piani nel quartiere costiero di Pistunina, lungo la strada statale 114.

Sul posto, dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che proseguono le ricerche in cerca di superstiti. Alcune persone risultano ferite. 

Da quanto si apprende, l'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo.

(Unioneonline)

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