la tragedia
30 luglio 2026 alle 19:18
Crolla una palazzina a Messina: feriti e dispersiSul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine
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Tragedia a Messina. Sono almeno sei i dispersi dopo il crollo di una palazzina di due piani nel quartiere costiero di Pistunina, lungo la strada statale 114.
Sul posto, dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che proseguono le ricerche in cerca di superstiti. Alcune persone risultano ferite.
Da quanto si apprende, l'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo.
(Unioneonline)
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