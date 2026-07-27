«Centoventi operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'Alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione. Ma questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata». Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video registrato durante la sua visita al cantiere della Tav in Val di Susa.

La premier è volata nel cantiere devastato durante gli scontri fra No Tav e forze dell’ordine assieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

«Noi – ha affermato Meloni - faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere».

Sugli scontri – che hanno causato oltre cento feriti tra gli agenti e danni per un milione di euro – è intervenuta anche la segretaria del Pd Elly Schlein: «Abbiamo visto violenze inaccettabili, gravi, che non si giustificano mai, noi condanniamo la violenza senza, senza se e senza ma. Violenze che hanno colpito molti agenti, a cui il pd ha dato solidarietà e vicinanza. Abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza, senza esitazioni e senza tentennamenti», ha detto la leader dem.

(Unioneonline)

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