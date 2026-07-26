Grosso incendio sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della Guardia costieraLe fiamme sono divampate in tarda mattinata a ridosso delle baie di Peschici. Il Comune ha aperto le scuole per accogliere turisti e persone in difficoltà
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Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti evacuati dalle spiagge. Nel mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare.
Il Comune di Peschici fa sapere che «è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro».
(Unioneonline)