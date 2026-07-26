Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti evacuati dalle spiagge. Nel mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare.

Il Comune di Peschici fa sapere che «è stato aperto l'edificio delle scuole elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata