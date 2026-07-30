Almeno cinque persone sono rimaste gravemente ferite nel crollo della palazzina nel quartiere Pistunina di Messina: la causa sarebbe una esplosione.

Sono stati portati in codice rosso da personale del 118 al Policlinico di Messina, dove è scattato il piano emergenza interno per l'elevato flusso di feriti. Sono stati richiamati medici di altri ospedali.

L'edificio ospitava negozi al piano terra – uno gestito da cinesi- e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare ai vigili del fuoco di non riuscire a mettersi in contatto con i propri parenti.

«Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta». Così una donna di 40 anni che si trovava nel negozio gestito da cinesi poco prima che il palazzo crollasse.

Sul posto è accorso anche il procuratore capo Antonio D’Amato, che ha già annunciato l’apertura di un’inchiesta.

(Unioneonline)

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