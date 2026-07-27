Sono durate tutta la notte le azioni di controllo e monitoraggio delle strutture ricettive nella zona interessata dal vasto incendio che da ieri mattina ha interessato il Comune di Peschici, in provincia di Foggia, con molti turisti costretti ad evacuare su barche messe a disposizione dalla Protezione civile.

Lo conferma il sindaco, Luigi D'Arenzo: «La colonna mobile dei vigili del fuoco e del personale Arif ha presidiato tutte le strutture ricettive. Non c'è stato alcun problema, i turisti che si erano allontanati sono rientrati. La situazione è totalmente sotto controllo».

«Stamattina presto - prosegue - sono riprese le attività dei Canadair con lanci di acqua per spegnere piccoli focolai in alcune zone impervie di Peschici, nella boscaglia. Una volta spento tutto, si passerà alla bonifica anche via terra».

Il primo cittadino del Comune garganico ringrazia la macchina organizzativa. «Lo farò ufficialmente al termine delle attività - dice - ma voglio ringraziare tutti, a partire dal presidente della regione Decaro, passando a tutti gli assessori, i sindaci, il presidente della Provincia Nobiletti, che ieri ha messo a disposizione strutture comunali per l'accoglienza dei turisti che hanno lasciato temporaneamente spiagge e alloggi. Al termine dell'emergenza faremo i conti per quantificare la perdita enorme del nostro patrimonio boschivo».

(Unioneonline)

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