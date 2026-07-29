Un operaio è morto ed un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del commissariato per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato al 'Perrino' di Brindisi.

Gli operai coinvolti sono padre e figlio. A morire è stato il padre, che aveva 66 anni, in gravi condizioni invece il figlio che ne ha 26. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.

© Riproduzione riservata