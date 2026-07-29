Poteva andare a fuoco l'intero ospedale a causa del comportamento di una paziente di 75 anni che a letto, mentre si sottoponeva ad un trattamento di ossigeno-terapia, sconsideratemente, ha acceso una sigaretta che ha dato origine ad un principio di incendio.

La vicenda è accaduta in un reparto dell'ospedale "Agostino Landolfi" di Solofra, in provincia di Avellino. Il contatto tra la fiamma e l'ossigeno ha provocato una fiammata improvvisa che ha investito in pieno la paziente e ha dato fuoco alle lenzuola.

Le fiamme si sono propagate all'interno della stanza, ma grazie all'intervento degli infermieri, accorsi con estintori, è stato scongiurato che l'incendio si propagasse all'intera corsia. Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza e a bonificare l'area interessata dall'incendio.

Non si sono registrati danni alle strutture nè potenziali intossicazioni da fumo degli altri pazienti. L'anziana accanita fumatrice è stata denunciata dai carabinieri per incendio colposo.

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