Ha ucciso di botte la suocera, almeno secondo gli investigatori. Per questo un uomo di 44 anni è stato arrestato a Latina dagli agenti della Squadra mobile e della Squadra volante.

L’uomo al momento risulta indagato per omicidio. Ieri il 44enne, originario della Sicilia, ha picchiato con grande violenza la donna, per motivi ancora non chiari.

L’anziana è caduta rovinosamente a terra riportando gravissime lesioni che ne hanno causato la morte.

I fatti si sono svolti in un appartamento alla periferia della città, dove abitava la vittima. Ieri la figlia rientrando a casa ha trovato la madre a terra agonizzante e con le evidentissime ferite dovute al brutale pestaggio. In casa c’era anche il suo compagno che, almeno in quella circostanza, non ha fornito spiegazioni sulle cause del ferimento dell’anziana.

La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un vasto ematoma cerebrale, ma nonostante i tentativi dei medici è morta poche ore dopo.

I primi accertamenti hanno fatto emergere gravissimi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, che ora si trova in stato d’arresto.

