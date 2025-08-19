A partire da oggi è possibile prenotare una copia del Calendario della Polizia 2026, realizzato dall'Ufficio comunicazione istituzionale del Corpo.

Il progetto artistico racconta l'umanità dietro l'uniforme, con un viaggio che ha attraversato l'Italia, da nord a sud.

Gli autori degli scatti - il collettivo di Ricordi Stampati - hanno scelto una narrazione visiva doppia: da un lato, la fotografia di gruppo in uniforme; dall'altro, un ritratto in bianco e nero di una sola persona appartenente a quel gruppo.

«Un lavoro - spiega una nota della Polizia – frutto di uno sguardo profondo e rispettoso, che ha saputo far emergere la complessità e la bellezza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno sono al servizio dei cittadini».

Il costo è di 8 euro per il calendario da parete e 6 euro per quello da tavolo. E' possibile prenotare con un bonifico o un versamento intestato al Comitato italiano per l'Unicef e consegnare la ricevuta alla propria questura di riferimento.

Anche nel 2026 il ricavato delle vendite sarà destinato a 2 progetti solidali: una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati, il restante finanzierà il progetto "Zambia" del Comitato italiano per l'Unicef, che cerca di garantire il "diritto all'acqua" agli abitanti del paese africano e in particolare ai bambini che vivono in condizioni di povertà e malnutrizione acuta.

