I carabinieri del comando provinciale di Como hanno eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Carmine Civitillo, 76 anni, ex marito di Patrizia Monteleone, la donna di 64 anni trovata morta lo scorso 27 settembre nella piscina della casa di lui, a Buccinigo, frazione di Erba (Como).

Monteleone, secondo gli investigatori, sarebbe morta per soffocamento, prima di essere gettata in acqua.

Era stato proprio l'ex marito quella domenica a dare l'allarme, sostenendo di essere uscito di casa di buon'ora per andare verso Lecco, di essere rientrato in tarda mattina e di avere trovato la carrozzina con cui la donna si muoveva per una disabilità accanto alla piscina, e l'ex moglie in acqua.

(Unioneonline)

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