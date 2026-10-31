È morta all'età di 85 anni Nonna Silvi, la cuoca e influencer diventata famosa a livello nazionale e internazionale grazie ai contenuti dedicati alla cucina tradizionale toscana pubblicati sui social network. Silvana Bini si è spenta la notte scorsa nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze.

A darne notizia sono stati i nipoti attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale «nonnasilvi». «Una malattia fulminante, in soli 20 giorni, si è portata via Nonna Silvi. Ci ha lasciati circondata dall'amore della sua famiglia, con i figli e i nipoti accanto. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Una donna unica, di una forza rara, che alla famiglia ha donato ogni singolo pezzetto di energia che aveva in corpo».

Nel post si annuncia anche che «l'azienda resterà chiusa per due giorni di lutto. Poi ripartiremo, più determinati di prima, portando con noi tutto quello che ci ha insegnato. Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere».

L'avventura di Nonna Silvi sui social era iniziata nel 2022, quando i nipoti Gabriele e Simone Martini avevano cominciato a realizzare video mentre cucinava all'interno del Forno Martini di Castelfiorentino, attività di proprietà della famiglia. I contenuti erano diventati presto virali, portandola a raggiungere circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook.

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Nel 2024 era stata in Qatar per cucinare per la famiglia reale Al-Thani. L'anno successivo aveva ricevuto un riconoscimento da Forbes e il TikTok Award 2025. I funerali sono in programma lunedì pomeriggio a Montespertoli, nella chiesa di Sant'Andrea.

«Addio a Nonna Silvi, una toscana straordinaria che ha conquistato il cuore di milioni di persone. Con il suo sorriso, la sua simpatia e le sue ricette della tradizione, Silvana Bini ha portato nelle case di tutti noi il calore e la genuinità della cucina toscana». Lo scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. «Da Montespertoli è riuscita a farsi conoscere e amare in tutto il mondo, senza mai perdere la sua spontaneità e quel carattere schietto che la rendeva così speciale - aggiunge -. Ci mancheranno le sue ricette, le sue battute e la sua allegria. Un abbraccio affettuoso alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Ciao Nonna Silvi».

(Unioneonline)

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