Allarme a Torremaggiore, nel Foggiano, dove una violenta esplosione, intorno alle 5 del mattino, ha distrutto la cassa automatica utilizzata per il pagamento dei ticket nei locali adiacenti al Pta (Presidio territoriale di assistenza) 'Prof. Nicola Bellantuono'.

Sul posto stanno operando i carabinieri insieme agli artificieri giunti da Bari.

A quanto si apprende, la cassa, al momento della deflagrazione era vuota e gli accertamenti in corso sono volti a stabilire se sia stata o meno asportata. Gli investigatori stanno visionando le immagini della videosorveglianza.

«L'esplosione - ha sottolineato il sindaco Emilio Di Pumpo - ha provocato ingenti danni alla struttura, con inevitabili ripercussioni sull'erogazione dei servizi sanitari e conseguenti disagi per la nostra comunità. Esprimo profonda preoccupazione per quanto accaduto a un presidio sanitario fondamentale per la nostra città e per l'intero territorio. Come amministrazione comunale seguiremo con la massima attenzione l'evolversi della situazione, auspicando che venga fatta piena luce sull'accaduto e che possano essere ripristinate nel più breve tempo possibile le normali condizioni di operatività degli uffici, limitando i disagi per i cittadini», ha concluso il primo cittadino di Torremaggiore.

Sospese temporaneamente le attività del Punto di primo intervento e del servizio di Guardia medica.

(Unioneonline)

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