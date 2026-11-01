Giorgia Meloni esclude la corsa al Quirinale: «Punto ad altri cinque anni a Palazzo Chigi»Le dichiarazioni della premier alla presentazione del libro di Vespa: «Nessuno scandalo se un conservatore ambisce al Colle, ma ora voglio la fiducia degli italiani»
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«Sono totalmente concentrata a chiudere bene questo mandato e a chiedere agli italiani di confermarmi la loro fiducia per altri cinque anni. Il Quirinale non è nei miei piani. Detto questo, non si capisce perché debba fare scandalo l'idea che una personalità di cultura conservatrice possa un giorno ambire a quel ruolo». Così Giorgia Meloni nel libro di Bruno Vespa "Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein", in uscita domani da Mondadori-Railibri.