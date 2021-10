Gli organizzatori della manifestazione No Green Pass, prevista per oggi alle 14 a Trieste, hanno annullato il corteo, che era stato autorizzato dalla Questura.

La decisione del Coordinamento 15 ottobre sembra essere legata alla manifestazione non autorizzata indetta da altri gruppi (non meglio precisati) per la mattinata e alla possibile presenza di infiltrati e violenti.

“Non venite qui, non voglio mettere a repentaglio la vostra incolumità”: è l’appello lanciato da Stefano Puzzer in un video rivolto ai sostenitori della protesta contro la certificazione verde.

“So che questa cosa che vi sto per dire vi farà rimanere male – ha spiegato – però io vi chiedo di fidarvi di me: ci sono centinaia e centinaia di persone che vogliono venire qui e rovinare il nostro obiettivo. C'è qualcuno che non vede l'ora di approfittare di questo e dare la colpa al Coordinamento 15 ottobre e bloccare tutte le prossime manifestazioni”.

“Io vi chiedo di fidarvi di me. Sono solo preoccupato per voi e le vostre famiglie e per chi vuole manifestare pacificamente. Verrò io nelle piazze nei prossimi giorni. Non muovetevi da casa, non venite a Trieste. Non cadiamo nella trappola, per cortesia”, ha aggiunto.

A proposito dell'appuntamento con il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, in programma per domani, cui sarebbe seguita un'altra manifestazione in piazza Unità d’Italia, Puzzer ha specificato: “Noi abbiamo annullato la manifestazione di domani e di sabato, ma l'appuntamento con il governo rimane”.

LA PREFETTURA: “DOPO LA REVOCA ALTRE MANIFESTAZIONI ILLEGALI” - L’annullamento del corteo è stato confermato anche dalla prefettura di Trieste, che in una nota ha fatto sapere: “Le manifestazioni che dovessero organizzarsi, mancando il relativo preavviso nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, saranno da considerare non legittimamente svolte”.

