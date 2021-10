Prosegue la protesta anti-Green Pass al porto di Trieste.

Al presidio dei dipendenti contrari al certificato verde Covid obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, iniziato il 15 ottobre, continuano a partecipare centinaia di persone, alcune arrivate in pullman da altre regioni.

Tra queste anche alcuni volti noti, come l’attore Enrico Montesano e l’ex generale Antonio Pappalardo, già leader dei cosiddetti “gilet arancioni”.

“Il Green pass è una cosa inutile, che nulla ha a che vedere con la sanità, ma è una questione politica. Il Green pass è l'inizio di un controllo personale e individuale", ha detto Montesano, arringando la folla presente al molo 4 del terminal triestino.

In queste ore, però, i contestatori si sono però spaccati, tra coloro che vorrebbero porre già fine alla protesta e quanti invece, l’ala più dura, intendono andare avanti almeno fino al 20 ottobre.

In tutto questo l’attività del porto non ha cessato, anche se prosegue in maniera rallentata.

(Unioneonline/l.f.)

