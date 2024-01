Maria Filia, 59 anni di Uri, non ce l’ha fatta. È morta all’ospedale di Voghera (Pavia) poche ore dopo il ricovero d’urgenza, per le gravi ferite riportate dopo essere stata travolta mentre attraversava nella via Emilia, a Torricella Verzate.

L’incidente è successo ieri sera, sabato 6 gennaio, alle 20.30, quando la donna, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe attraversato la strada sempre molto trafficata, in un punto fuori dalle strisce pedonali. L’automobilista, che si è fermato per prestarle soccorso, è indagato per omicidio stradale colposo. L’uomo ha dichiarato di non averla vista a causa della poca visibilità.

Agli operatori sanitari, intervenuti con l’ambulanza, le condizioni della 59enne sono apparse subito gravi. Hanno tentato invano di rianimarla prima di trasportarla in codice rosso all’ospedale più vicino di Voghera. Ma solo qualche ora più tardi i medici si sono dovuti arrendere e constatarne il decesso. Sul posto dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Stradella che indagano sulla dinamica e procedono per omicidio stradale.

Maria Filia, nubile e rimasta senza genitori, cinque anni fa aveva deciso di lasciare la Sardegna per trasferirsi a Casteggio, in Lombardia, a casa di una delle due sorelle. La notizia ha colpito il paese di Uri dove vi risiedono i suoi parenti.

