Tittia, dopo la caduta al Palio di Siena costola rotta e vertebra lesionata: sabato le dimissioniSono stati confermati i trenta giorni di convalescenza per Giovanni Atzeni
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Sono stati confermati i trenta giorni di convalescenza per Giovanni Atzeni Noto Tittia ma già sabato potrebbe essere dimesso.
Il fantino di Nurri, che solo pochi giorni fa ha vinto il Palio dell'Assunta, ha riportato la frattura di una costola e la lesione di una vertebra cervicale che lo costringerà a portare un collare.
Condizioni buone dunque per Giovanni che continua ad essere monitorato dall'équipe medica che lo sta seguendo, circondato dall'affetto dei suoi cari, la moglie e il figlio ma anche dal resto della famiglia che l'ha raggiunto dalla Sardegna per vivere con lui questo ennesimo successo.
Un'impresa che però è stata offuscata da un incidente che ha messo in pericolo il fantino sardo. Tutti attendono la sua totale ripresa per guardare avanti al prossimo impegno.