Operaio trovato in strada muore in ospedale: forse è stato abbandonato dopo un incidente sul lavoroIndagini in corso dopo il decesso di Salvatore Calignano, 61 anni. La moglie: «Voglio giustizia»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un operaio edile, Salvatore Calignano, 61 anni, è morto in ospedale dopo essere stato trovato in strada, ieri pomeriggio a Caivano, in stato di incoscienza.
Trasferito in codice rosso all'ospedale San Giuliano con lesioni dovuti a numerosi traumi, i tentativi dei medici di salvargli la vita sono risultati vani.
Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non è escluso che l'uomo possa essere una vittima di un incidente sul lavoro, in seguito al quale non sarebbe stato l’allarme.
«Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così», ha detto sconsolata la moglie dell’operaio, Carmela, 56 anni.
(Unioneonline)