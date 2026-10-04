Un operaio edile, Salvatore Calignano, 61 anni, è morto in ospedale dopo essere stato trovato in strada, ieri pomeriggio a Caivano, in stato di incoscienza.

Trasferito in codice rosso all'ospedale San Giuliano con lesioni dovuti a numerosi traumi, i tentativi dei medici di salvargli la vita sono risultati vani.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non è escluso che l'uomo possa essere una vittima di un incidente sul lavoro, in seguito al quale non sarebbe stato l’allarme. 

«Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così», ha detto sconsolata la moglie dell’operaio, Carmela, 56 anni.

(Unioneonline) 

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