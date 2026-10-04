«A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prendiamo atto»: così i genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e Rita, intervistati in tv a “Verissimo”, su Canale 5.

«Noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi, e sono lunghi» ha detto il padre. «Non è che ci intestardiamo. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto». Però «non è che perché una procura fa un'indagine, allora si accende la lampadina e uno cambia idea», ha proseguito.

«Per noi il colpevole è quello - ha ancora sottolineato la moglie - fino a quando la giustizia non ci darà un altro nome. Se ne darà un altro ne prenderemo atto».

Per quanto riguarda il risarcimento, ha aggiunto il padre di Chiara, «c'è un conto corrente intestato a tutti e tre, Alberto versa i due quinti di quello che prende andando a lavorare» e i soldi «sono là sul conto». Dunque, ha concluso, «non sarà un problema restituirli».

(Unioneonline)

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