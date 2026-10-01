La famiglia Poggi non sarà parte civile contro Andrea Sempio: «Non avanziamo pretese economiche da un innocente»L’annuncio del legale dei familiari di Chiara Poggi: si costituiranno invece in un eventuale giudizio di revisione per Stasi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell’udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia, chiuse le indagini, chiederà il rinvio a giudizio del 38enne nella nuova indagine sul delitto di Garlasco.
Lo ha riferito Francesco Compagna, che assieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i familiari di Chiara Poggi.
«Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti», ha detto il legale.
I genitori e il fratello di Chiara, Marco, amico di Sempio sin dall’adolescenza, sono sempre stati contrari alla nuova indagine sostenendo che l’unico colpevole per il delitto è Alberto Stasi.
Infatti i legali dei genitori e del fratello di Chiara saranno parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi.
(Unioneonline)