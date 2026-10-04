“Ottocento anni dopo la sua morte, il messaggio di San Francesco è ancora oggi attualissimo in un mondo dilaniato dalle guerre e dalle divisioni. Sono orgogliosa di essere qui ad Assisi insieme al Presidente della Repubblica Mattarella e ai rappresentanti di tutte le Regioni italiane per ricordare un esempio altissimo che ci richiama ancora una volta all’importanza della pace, del dialogo e della solidarietà tra i popoli”.

Lo ha detto la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che ha partecipato ad Assisi alle celebrazioni nell’ottavo centenario della morte di San Francesco.

“L’esempio di Francesco ci ricorda che la pace non è un’idea astratta, ma un cammino concreto che tutti dobbiamo realizzare giorno dopo giorno, a partire dall’attenzione per i più fragili e per tutto il Creato", ha sottolineato Todde, che all'inizio della giornata ha partecipato, insieme agli altri Presidenti delle Regioni italiane, alla cerimonia di apertura che si è svolta nella storica Sala della Conciliazione del Comune di Assisi.

(Unioneonline)

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